Олеся Москалёва ратует за сохранение естественной женской красоты.

Не теряйте свою индивидуальность! Время идёт вперёд и все больше технологий открывается якобы для того, чтоб украсить вашу внешность. Но глядя здраво на ситуацию , с точностью можно сказать , что далеко не украсить а ИЗМЕНИТЬ! И все девочки, глядя на звёзд с экранов и инсты, бегут к косметологам , якобы улучшить свою внешность 🤦🏼‍♀. Но в результате получают внешность КАК У ВСЕХ! А разве такой вас создала природа ? Мы все разные и это прекрасно ! Вы прекрасны тем, что вы отличаетесь от всей толпы, давно уже не натуральных красавиц. Глядя на Вас, мужчина может представить, какие примерно в союзе с вами получатся дети. А глядя на « СИЛИКОНОВУЮ ДОЛИНУ» будет только одно желание… В последнее время, я все больше смеюсь над такими девочками. Вот правда! Губы надула, а книжку прочитать забыла 🤦🏼‍♀. Мне предлагали сделать губы и грудь по бартеру. Я ОТКАЗАЛАСЬ !!! Очень надеюсь, что многие последуют моему примеру. Всех люблю! ❤ ваша ОЛЕСЯ МОСКАЛЁВА 💋💋💋