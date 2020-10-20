Олеся Москалёва поведала о том, почему она решила уйти с проекта.

Чёрная метка досталась другому человеку….

Итак, все паблики пестрят о том, что якобы поляну собираются чистить и я была в том числе. Бред ! Логически помыслите ! Зачем было избавляться от меня, если на носу «ЧЕЛОВЕК ГОДА» в котором я должна была участвовать. Я до этого конкурса, узнала, что что-то надо будет делать в купальнике. Целый день я рыдала и не хотела никак себя демонстрировать на всю Россию. У меня отличная репутация и я не хотела ее пачкать. Дело в том, что я по образованию педагог! И я не могла себе позволить, чтоб по России матушке , разлетелись такие фотки! Я серьезная дама и для меня это было стыдно! Я уже решила, что никакие конкурсы, не должны порочить мою репутацию и собиралась встать на лобном и спасти Тихона. И тут, волею судьбы, именно Тихон достал эту метку!!! Он открыл ее раньше запланированного и мы поменялись! Решение это было мое! Я не жалею что была на доме 2. Я его правда люблю и скучаю. Просто не могу переступить через свои принципы.