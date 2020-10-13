Олеся Москалёва считает, что на конкурсе «Человек года» несправедливо обидели Яну Шафееву.

У меня своя позиция и своё мнение. В конкурсе «Человек Года» Яну Шафееву очень сильно обидели, мне ее как девочку жалко, но она ушла именно в тот момент, когда ей дали надеть страшный костюм. Мне показалась, была причина нашего конфликта чуть-чуть в этом. Недопонимание мы решили. В любом случае она достойный участник. У неё есть история, она страдала во имя любви, она всё пережила и хочу, чтобы у неё все было хорошо. Никита некрасиво себя повёл в том, что он соврал, а врать не нужно, тут за искренность.