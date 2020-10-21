Олеся Москалёва продолжает утверждать, что никогда не будет с нелюбимым мужчиной.

Мне ненужны отношения без любви!

Я всегда говорила и буду говорить, что я не могу быть с нелюбимым человеком. Я очень эмоциональная и завишу от любых эмоций. Только любимый человек, сможет дать тот спектр эмоций, который нужен мне. Страсть, радость, гнев, чувство умиления и восхищения . Для меня не главное простое наличие мужчины. А вот любимого мужчину, я правда жду и буду ждать. Я очень верная и искренне отношусь к любви. Поэтому и одна все это время. Все мечты сбываются! Моя мечта тоже сбудется 💋. Всех люблю ! Ваша Москалева Олеся💋💋💋❤❤❤