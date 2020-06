View this post on Instagram

К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! 🤝Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…Рина💋 просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!!. ❤️И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. Ну и конечно мои друзья из Тинькофф, Оливер и все мои партнеры меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда. ТИНЬКОФФ-НЕ ПРОДАЕТСЯ! я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё🙏🙏🙏