Как выяснилось, Иванна Хаврак частенько уезжает за периметр в Сочи не просто так, а для того, чтобы встретиться там по делам со своим супругом. Девушка намерена развестись, но пока ей не удается это сделать. От своего молодого человека Олега Доленко девушка сей факт скрыла и могла бы и дальше ничего не говорить, не показывать свой паспорт, не отвечать на неудобные вопросы, но ведущие проекта поспешили раскрыть эти данные.



Андрей Черкасов пригласил пару Олега и Иванны на откровенный разговор 1 ноября 2020 года и рассказал, где Хаврак постоянно пропадает вне телестройки. Оказалось, что Иванна просто не могла найти подходящий момент для признания: то парень обижался на девушку, то отдыхал, то ревновал к Ромашову.



Узнав о замужестве своей девушки, Олег был возмущен и взбешен, но многие зрители не поверили такой реакции молодого человека, ведь Доленко находится в отношениях с Хаврак около двух месяцев. Кажется странным, что за это довольно продолжительное время он не узнал такой информации о своей второй половинке.