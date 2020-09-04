Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства. По словам миллиардера, нельзя чтобы отчисления крупных компаний и регионов аккумулировались в Москве.

«Наша экономика живёт по какому-то магическому способу, стащили в Москву. Москва живёт прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», — заявил Дерипаска в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме.

Как пишет Znak.com, миллиардер предложил создать в стране «нормальный долговой рынок».