Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства. По словам миллиардера, нельзя чтобы отчисления крупных компаний и регионов аккумулировались в Москве.
«Наша экономика живёт по какому-то магическому способу, стащили в Москву. Москва живёт прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд. А в регионах и у предприятий ничего не осталось», — заявил Дерипаска в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме.
Как пишет Znak.com, миллиардер предложил создать в стране «нормальный долговой рынок».
«Люди хотят нормальную ипотеку, по 4-5%. Почему мы не можем её им дать, а заставляем закладывать всё до трусов?» — отметил основатель «РУСАЛа».