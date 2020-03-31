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Британский хирург-офтальмолог Сабрина Шах-Десаи рассказала, что очки во время карантина действуют как «частичный щит» от бактерий коронавируса в воздухе.

COVID-19 может проникать в организм через слизистую оболочку вокруг глаза, а очки частично защищают глаз от этого.

«Когда кто-то кашляет или чихает, очки действуют как частичный щит, но на их поверхности оседает немало пыли и частиц, так что вам придется чистить их, как вы чистили бы свои руки», цитирует доктора Daily Mail.

Она призвала людей чистить свои очки после выхода на улицу, потому что вирус может выжить на твердой поверхности в течение нескольких часов.

Доктор Шах-Десаи уверена: «Проблема с контактными линзами возникает, если люди не вымыли руки должным образом, а затем вставили контактные линзы или протерли глаза, потому что линзы вызвали у них зуд или боль. Более того, если у вас появились симптомы коронавируса, замените линзы на очки».

Доктор перечислила 5 шагов правильной чистки очков:

Тщательно вымойте руки в течение 20 секунд;

Вымойте очки с мылом и водой. Доктор Сабрина советует это лучший способ очистить их потому что мыло разрушит липидный слой вируса;

В качестве альтернативы протрите очки 60-процентным спиртовым раствором;

Насухо протрите стекла очков;

Повторите эти шаги каждый раз, когда собираетесь надеть очки после их пребывания на твердой поверхности.

На прошлой неделе исследователи сделали очередное открытие — коронавирус может задерживаться на поверхностях более двух недель. Ранее исследования показали, что вирус способен оставаться жизнеспособным на пластике и нержавеющей стали в течение трех дней, хотя его активность со временем резко снизилась.

Контактные линзы увеличивают риск передачи инфекции, поскольку они связаны с контактом между рукой и слизистой глаза. Слизистая оболочка вокруг глаза дает вирусу возможность проникнуть в организм так же, как через нос и рот. Но при тщательной обработке очков, соблюдении правил гигиены и режима карантина, можно себя защитить и сберечь от болезни.

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