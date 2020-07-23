«Гормон любви», по-видимому, обладает и другими замечательными свойствами

Окситоцин, который часто называют "гормоном любви", по-видимому, обладает и другими замечательными свойствами. В исследовании из Токийского университета было обнаружено, что окситоцин способен вызывать обратные изменения в тканях, повреждающихся амилоидными бляшками, а также в мозговых центрах памяти.

Работа опубликована в журнале Biochemical and Biophysical Research Communication.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев. Деменция – одна из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире.

Исследования на животных моделях показали, что одним из основных мест аггрегации бета-амилоидных белков является гиппокамп – наиболее важный центр таких функций как память и обучение. Скопление патологических белков приводит к ослаблению передачи сигналов между нейронами, ослабляя так называемую "синаптическую пластичность". Это свойство является ключевым в когнитивной работе мозга и именно из-за его повреждения болезнь Альцгеймера приводит к когнитивному дефициту.

Группа ученых из Токийского университета под руководством профессора Akiyoshi Saitoh исследовала роль окситоцина в регуляции процессов обучения и запоминания, в частности, эффект этого гормона на Aβ-опосредованные когнитивные нарушения.

В ходе работы ученые провели ряд экспериментов. В норме воздействие окситоцина производится через одноименные рецепторы. В процессе эксперимента эти рецепторы были заблокированы, что приводило к нарушению работы окситоцина по обращению патологических изменений от бета-амилоидов.

Окситоцин известен за свои свойства, позволяющие усиливать нейронный сигналинг и способствовать улучшенному формированию воспоминаний, в том числе благодаря воздействию на кальциевые каналы. В предыдущих работах было определено, что бета-амилоиды, наоборот, подавляют эту активность. В ходе эксперимента удалось установить, что окситоцин не способствует улучшению синаптической пластичности напрямую, но производит это опосредованно через воздействие на бета-амилоиды.

Это первое исследование, в котором сообщается о подобных эффектах окситоцина на бета-амилоидные белки. В дальнейшем ученые планируют расширить масштаб in vivo экспериментов и перейти к клиническим испытаниям окситоцина в качестве препарата для лечения болезни Альцгеймера.