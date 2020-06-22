Оксана Стрункина сожалеет о том, что из-за пандемии она не сможет исполнить мечту своего сына.

Ну что дружочки, о наболевшем…🤷🏼‍♀

Уверена, многие строили большие планы на это лето, да?! 😉🏖🏝🌊✈🌍🌏🌎

Но, как говорится: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах!» 🤷🏼‍♀

⠀

Очень печально конечно, что из-за пандемии многим пришлось отменить путевки в жаркие страны. Ещё печальнее, что у многих даже члены семьи застряли где-то заграницей и никак не могут вернутся! Многие влюблённые сейчас, знаю, мучаются и никак не могут воссоединиться, бедняжки! ❤😩

⠀

Я вот например, планировала этим летом свозить ребёнка в Дисней Ленд, да и сама хотела на какой нибудь курорт с пальмами и экзотикой 🏝 Но… C’est la vie 🤷🏼‍♀

⠀

Точной информации об открытии границ даже никто пока не даёт, да и у большинства людей финансы поют романсы…

⠀

Но, не надо печалится, вся жизнь впереди 🎶 Во всем важно находить хорошее!Погода на Балтике нас радует в июне, и это прекрасный бонус за все коронавирусные мучения 👍😉🥳🏖🏝🌊

И раз так уж сложилось, это лето я посвящу изучению Калининградской области! У нас тут много мест-силы и просто красивых мест с интереснейшей историей! Наблюдайте за моими сториз, будет ещё много крутых открытий! 🌍

⠀

И расскажите мне пожалуйста, куда вы этим летом собирались поехать?

И может куда поедете хотя бы на территории РФ 🇷🇺? ⠀

А я, все же, тихонько буду надеяться, что границы откроют совсем совсем скоро 🤪🙏🏻🙌🏻😇