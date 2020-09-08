Оксана Ряска призывает женщин не терпеть унижения от мужчин.

Мужчина, который самоутверждается с помощью женщин- это « не до мужик», вы знаете у женщин много терпения, но когда оно лопается, как извержение вулкана и эта лавина все сносит на своём пути🔥так вот я , та самая лавина, которая не позволит ни в одной стране на этой планете себя унижать…. девушки не бойтесь уходить…. не терпите мат и аморальную речь в свой адрес потому, что не один мудак не достоин ваших слез… А мстить не нужно…… это слабые так делают, а сильные просто отходят в строну и чистят свою душу от дерьма причинённого «гавномужиком», а потом отряхнувшись с улыбкой на устах бегут и делают себя счастливыми каждый день…. будьте счастливы внутри… и умейте наслаждаться самостоятельно…. , ведь лучше быть одной единицей, чем терпеть говно рядом….