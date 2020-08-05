Новые фотографии в микроблоге Оксаны Ряски послужили поводом для сплетен. Девушка набрала немного лишних килограммов, из-за чего создаётся впечатление, будто она беременна. На домыслы своих поклонников сама Оксана пока никак не отреагировала, но её молчание подпитывает ещё больший интерес к её персоне и положению.



Экс-участнице проекта «Дом-2» проживает в Америке, ей 31 год и в личной жизни девушки всё в полном порядке. В своих соцсетях Оксана показала своего бойфренда, после чего её неоднократно стали подозревать в интересном положении. Особенно много вопросов появилось под последним снимком Оксаны, где она позирует в купальнике. На снимках очевидно, что девушка ощутимо округлилась.



На вопросы подписчиков о беременности Ряска отвечает молчанием, но активно «лайкает» все подобные комментарии. Означает ли это, что тем самым девушка подтверждает своё «интересное положение» или просто подпитывает интерес к своей личности? Это покажет лишь время, причём самое ближайшее.