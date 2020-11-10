Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина выступила против запрета на браки мусульман с людьми иной веры. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Политик отметила, что такие решения способны «посеять раздор и никому не нужные религиозные противоречия».

«Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии», — сказала Пушкина.

Она подчеркнула, что браки между представителями различных религий помогают укрепить межконфессиональный мир, а запрещать их — значит разделять любящие сердца.

Ранее Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.