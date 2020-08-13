До тысячи женщин в цветами в руках проводят шествие в Минске в поддержку задержанных во время протестов после президентских выборов, они движутся по проспекту Машерова в сторону проспекта Независимости, передает корреспондент Mpravda.com.

Сначала группа около 300 человек прошла по проспекту Независимости, свернула в сторону улицы Богдановича, затем на проспект Машерова. За это время количество участников акции выросло и приблизилось к тысячи.

Проходя мимо академии МВД, женщины громко покричали и помахали цветами. Группа снова двигается на проспект Независимости.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.