Около трети россиян пользовались мессенджерами и социальными сетями для поиска работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Отмечается, что всего в соцсетях и мессенджерах работу искали 29% соискателей, из них 16% решили задачу с помощью чат-ботов. При этом 49% граждан пользовались социальной сетью «ВКонтакте», 22% — мессенджером WatsApp, 21% использовали Telegram.

Чаще всего в соцсетях искали вакансии в сфере искусства, развлечения и масс-медиа, также популярны запросы по туризму и рекламе.

При этом в регионах такой способ поиска работы популярнее крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в Курганской области таким образом искали работу 41% опрошенных, а в мегаполисах всего 26% респондентов.

В опросе приняли участие более 20 тыс. российских граждан, он проводился в период с 5 по 10 марта 2020 года.

19 марта «Известия» сообщали, что 40% фрилансеров России хотели бы перейти на налоговый режим для самозанятых. 9 марта стали известны самые популярные сферы деятельности среди самозанятых. В числе лидеров оказались перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду и строительная отрасль.

В конце декабря сотрудники аналитического центра НАФИ в ходе совместного исследования с «Яндекс.Такси» установили, что россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации в любимом деле, а также из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни последствий неуплаты налогов.