Более 1300 домов в 95 населенных пунктах Украины остаются подтопленными после наводнения, вызванного обильными дождями в западных регионах страны, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.

«В 95 (было 349) населенных пунктах подтоплены 1364 дома, два объекта социальной и бытовой сферы. Затоплены 1588 подвалов, 2795 приусадебных участков. Разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста. Повреждено 582 км автодорог и 216 мостов», — говорится в сообщении на сайте ведомства