В Москве почти половина новых заболевших коронавирусом младше 45 лет, всего в городе зафиксировано 2923 случая заболевания этой инфекцией. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая коронавируса. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек ― от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей», ― говорится в сообщении.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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