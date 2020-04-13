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Около 94% российских школьников обучаются удалённо, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«У нас порядка 94% наших школьников сейчас обучаются на дому с использованием рекомендаций», — сказал Кравцов в ходе видеоконференции «Единой России», которая велась на сайте партии.

Он рассказал, что на сегодняшний день существуют рекомендации, которые определяют три типа общеобразовательных учреждений. Первый — где есть хороший скоростной интернет и школьники могут обучаться дома, второй — где слабый интернет и нехватка компьютеров, третий — там, где нет интернета по объективным причинам.

«Все эти рекомендации максимально исполняются», — подчеркнул министр.

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