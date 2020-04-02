В московских аэропортах 2 апреля отменено и задержано 87 авиарейсов. Информационные данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 6:15 мск, в Домодедово было отменено 52 рейса. Во Внуково был задержан один рейс и 21 отменен, а в Шереметьево было задержано два рейса и отменено 11 авиаперелетов. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.

Росавиация вынесла постановление, согласно которому с 23 марта приостанавливается авиасообщение со всеми странами мира, за исключением около 140 регулярных авиарейсов из Москвы и чартерных перелетов по возврату граждан России и иностранцев. Данное решение было сделано из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.