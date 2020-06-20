Милицейские задержали в Минске примерно 80 человек, пытавшихся помочь в последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии альтернативным действующему главе государства Александру Лукашенко претендентам на указанную должность. Об этом рассказал сайт правозащитного центра «Весна», сайт которого не был зарегистрирован белорусским Минюстом.

Несколько десятков человек собрались у здания Белорусской государственной филармонии, на месте сбора подписей, они пришли выразить солидарность с задержанным ранее претендентом на должность президента Виктором Бабарико.

После 19.00 местная милиция стала задерживать людей, когда в стране закрылись избирательные комиссии по приему подписных листов. В разных районах города милиция задерживала людей, пытающихся выстроиться в «цепь солидарности». Некоторых задержанных отпускали через какое-то время.

Согласно данным правозащитного центра, акции прошли в Бобруйске, Бресте, Молодечно, Гродно, Гомеле, Могилеве, Орше и других белорусских городах, в них также производились задержания участников протестов. В регионах республики было задержано около 30 людей.