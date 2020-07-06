Московские выпускники 6 и 7 июля будут сдавать экзамен по русскому языку в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В этом году русский язык не является обязательным предметом, напомнили в ведомстве. Его сдают те выпускники, которым результат этого экзамена необходим для поступления в вуз.

«Русский язык — самый востребованный предмет среди московских выпускников в этом году, его выбрали около 70 тыс. участников ЕГЭ. 6 и 7 июля в Москве организуют свыше 5 тыс. аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов», — сообщил руководитель регионального центра обработки информации Москвы, заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующий экзамен (по профильной математике) состоится 10 июля.

Всего на ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тыс. участников, из них около 64 тыс. — это выпускники текущего года.

В пресс-службе напомнили, что процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году претерпела ряд изменений в связи с распространением коронавируса. Перед началом каждого экзамена и после его окончания помещения дезинфицируют и проветривают, проводят генеральную уборку. Участники экзамена проходят в пункт сдачи по графику, всем бесконтактно измеряют температуру.