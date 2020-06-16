Около 70% загрязненного ГСМ грунта, планируемого к вывозу после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, поместили в специальные бетонные ангары. Об этом во вторник, 16 июня, сказал первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

По его словам, на месте ЧМ проводится выемка насыпного грунта, который накопился там за время существования ТЭЦ. Грунт будет храниться в ангарах на бетонном основании.

«На сегодняшний момент вывезено около 70 тыс. тонн этого грунта. По нашим оценкам, [предстоит вывезти] около 100 тыс. т, но, естественно, по мере того как его вынимаем, мы смотрим за степенью проникновения дизельного топлива <…> и будем вынимать только тот грунт, который подвергся загрязнению», — приводит ТАСС слова Дяченко, который добавил, что компания собирается найти наиболее приемлемый способ снижения опасности вывезенного грунта.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан, пишет «Газета.ру».

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В Генпрокуратуре России причиной происшествия считают просадку грунта. Ростехнадзор не исключает версию изношенности оборудования. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует восстановительные работы.