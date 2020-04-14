В Москве около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение дома.

«Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. таких пациентов. За всё время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва». Она отметила, что число случаев ухудшения состояния пациентов, которые лечатся дома, минимально.

Заммэра добавила, что тем, кто проходит лечение вне стационаров, доступны телемедицинские консультации. В столичном телемедицинском центре работают 200 квалифицированных врачей. Медики при помощи аудио- или видеосвязи анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации, сообщает телеканал «360». Врачам во время проведения телемедицинской консультации доступны все сведения из Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Это позволяет вносить данные о течении заболевания и видеть всю медицинскую информацию о пациенте.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 120 тыс. человек.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.