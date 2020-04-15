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Порядка 500 анализов на коронавирусную инфекцию проводят в Карелии в сутки, но этого недостаточно, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Во вторник министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что карельский центр гигиены и эпидемиологии получает статус референц-центра по диагностике COVID-19.

«Мы все-таки вышли на наши производственные пределы по анализам на коронавирус. Мы начинали со 120 анализов, теперь, используя все наши мощности, мы вышли примерно уже к 500 анализам в сутки. Конечно, этого мало, но надо понимать, что на большее мы просто не способны в силу отсутствия оборудования и специалистов», — сказал Парфенчиков в интервью ГТРК «Карелия», фрагмент которого размещен в соцсети губернатора.

В этих условиях, подчеркнул он, "нужно компенсировать отсутствие возможности более масштабного тестирования более жесткими мерами самоизоляции".

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, закрыты все туристические объекты, не работает общественный транспорт, запрещена деятельность всех торговых организаций, ресторанов и баров. Посещение религиозных учреждений запрещено для прихожан. По данным на 15 апреля, в республике официально подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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