Около 50 государств и международных организаций примут участие в международной донорской видеоконференции по Судану, которая пройдет в четверг по инициативе Европейского союза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

«Эта конференция позволит подтвердить политическую поддержку международного сообщества проводимым в Судане реформам. Она также призвана мобилизовать финансовую поддержку демократическому переходному периоду, восстановлению экономики и улучшению гуманитарной ситуации», — говорится в документе. Кроме того, конференция даст возможность правительству Судана рассказать международному сообществу об уже проведенных реформах.

Видеоконференция пройдет под совместным председательством главы МИД Германии Хайко Мааса, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука и генсека ООН Антониу Гутерреша.

В конференции примут участие представители Международного валютного фонда, Всемирного Банка, Африканского банка развития.

Экономика Судана сильно пострадала из-за многолетних санкций США и отделения богатого нефтью Южного Судана в 2011 году. В настоящее время Судан живет в условиях неконтролируемой инфляции и хронической нехватки твердой валюты.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.