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Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Значительная часть детей вылетела из Нью-Йорка на вывозных рейсах, которые прибыли из России… Порядка 40 ребят в принципе уже за этот период вернулись на территорию России. Только сегодняшним рейсом прибыло 19 школьников», — заявила Захарова на своем брифинге.

По ее словам, на сегодня вернулись все школьники, кто хотел вернуться — остальные остались в США дожидаться окончания своих учебных программ и виз. Тем не менее, поиск на территории США продолжается, так как американская сторона так и не предоставила точные данные о том, сколько российских школьников у них училось.

«Даже точное число наши американские партнеры затруднились назвать… Учитывая эту путаницу в цифрах и разные данные, которые нам предоставляли американские власти, поиск их прекращен не будет… У нас нет финальных окончательных данных о том, какое количество в принципе могло быть школьников на территории США», — рассказала Захарова.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.

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