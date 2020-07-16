Около 40 населенных пунктов остались без света в подмосковной Рузе из-за сильного ветра, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, сообщили Mpravda.com в пресс-службе администрации города.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что из-за сильного ветра некоторые поселки в подмосковной Рузе остались без электроснабжения.
«У нас вчера в 40 населенных пунктах отключили электроэнергию из-за того, что ветер рвал провода, валил деревья. Сейчас работы еще продолжаются. Люди работали всю ночь, конечно, во всех населенных пунктах привести одновременно в порядок не выходит, работы ведутся и не прекращаются ни на минуту. Глава города (Николай Пархоменко) контролирует ситуацию», — сказал собеседник агентства.