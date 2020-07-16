Около 40 населенных пунктов остались без света в подмосковной Рузе из-за сильного ветра, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, сообщили Mpravda.com в пресс-службе администрации города.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что из-за сильного ветра некоторые поселки в подмосковной Рузе остались без электроснабжения.