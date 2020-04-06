Порядка 36 тыс. человек в России воспользовались упрощенным механизмом оформления больничного листа на период карантина из-за коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания в онлайн-формате президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 апреля.

Глава правительства напомнил, что новый порядок оформления больничных для граждан, вернувшихся из-за границы и проживающих с ними, был утвержден 20 марта.

«Упрощенным порядком уже воспользовались более 36 тыс. россиян; чаще всего за электронными больничными по карантину обращались жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — сказал Мишустин.

Россияне, которые вернулись из-за границы, обязаны находиться на карантине, больничный для них открывается автоматически через портал госуслуг. Таким образом, этой категории граждан обращаться за документом в медучреждения не нужно.

По словам Мишустина, достаточно заполнить заявление на сайте Фонда социального страхования (ФСС) и прикрепить документы, подтверждающие поездку за рубеж.

Кроме того, упрощенный порядок устанавливает совершение первой выплаты через пять рабочих дней нахождения на карантине, а вторую — после его окончания, то есть через 14 дней. В данном случае средства гражданину выделяет не его работодатель, а ФСС.

2 апреля глава кабмина утвердил порядок оформления больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля на 14 календарных дней в виде электронного документа, выплаты будут осуществляться единовременно на седьмой день со дня оформления электронного больничного.

Расходы на увеличение оплаты больничных до МРОТа ранее подсчитали в Минтруде.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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