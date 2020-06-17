Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ. Об этом в среду, 17 июня, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет, наверное, прецедента и не было, прерывают свой непрерывный отпуск <…> в количестве дней 54, если не ошибаюсь. И вот впервые за все эти годы мы вынуждены прерывать их отпуск, он прерван для почти 300 тыс. учителей — это почти четвертая часть в стране», — сказал Музаев на онлайн-совещании партии «Единая Россия» (ЕР).

Он отметил, что Рособрнадзор поддерживает предложение «Единой России» об установлении дополнительной выплаты учителям за работу на ЕГЭ. В частности, координатор проекта ЕР «Новая школа» Алена Аршинова привела в пример Мурманскую область, где педагогам пообещали по 10 тыс. рублей.

«Этот пример надо довести до глав субъектов. Я думаю, это не очень большие деньги, которые можно найти все-таки в каких-то резервах и выплатить учителям», — подчеркнул Музаев.

Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу ЕГЭ был перенесен на более поздний срок, напоминает «Газета.ру». В мае Рособрнадзор опубликовал расписание экзаменов.

В Министерстве просвещения сообщали, что в связи с пандемией коронавируса ЕГЭ в этом году проведут только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, российским школьникам в текущем году выдадут аттестаты без сдачи экзаменов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 8 июня, что в текущем году ЕГЭ планируют сдать более 736 тыс. выпускников российских школ.