Граждане России, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей, сообщил в среду, 8 апреля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», — приводятся его слова на сайте Минтруда РФ.

Деньги будут выплачиваться в апреле-июне, за финансовой помощью обратиться можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля.

Отмечается, что если в семье несколько детей возрастом до трех лет, то пособие будет предоставлено на каждого ребенка.

29 марта президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране, в частности, продумать необходимые шаги для обеспечения предложений, озвученных им в обращении к россиянам 25 марта.

Так, российский лидер с 1 апреля поручил правительству внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал. Соответствующий указ глава государства подписал 7 апреля, пишет «Газета.ру».