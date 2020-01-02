В вагонах аэроэкспрессов Новый год встретили около 250 пассажиров. Об этом сообщает в четверг, 2 января, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Порядка 250 пассажиров встретили Новый год в вагонах аэроэкспрессов, находящихся в пути 1 января в 00:00», — говорится в заявлении.

Отмечается, что всего с 27 декабря 2019 года по 1 января 2020 года — почти 200 тыс. пассажиров перевез «Аэроэкспресс». Больше половины из них направлялись в аэропорты.

1 января в «Федеральной пассажирской компании» сообщили, что более 75 тыс. человек встретили Новый год в поездах дальнего следования.

В тот же день МВД подчеркнуло, что в новогодних гуляньях всей России приняли участие около 6,5 млн человек. Отмечается, что в ночь на 1 января 2020 года было проведено около 10,5 тыс. праздничных мероприятий.

В Москве участниками праздничных мероприятий стало порядка 2,7 млн человек.