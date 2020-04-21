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Спецрейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» в связи с пандемией коронавируса из Антальи в Казань и Екатеринбург вывезен 191 российский гражданин, сообщило генконсульство РФ в Анталье во вторник.

«Из Антальи в Казань и Екатеринбург специальными рейсами компании «Уральские авиалинии» эвакуирован 191 российский гражданин, проживающий в городах Уральского и Приволжского федеральных округов. Рейсы были организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации», — сообщила российская дипмиссия.

Отмечается, что российскими загранучреждениями в Турции было оказано необходимое содействие в оперативном информировании россиян, их транспортном обеспечении, доступе в аэропорт и регистрации на рейс.

«Выражаем благодарность турецким властям за оказанную помощь в решении логистических вопросов для беспрепятственного перемещения наших граждан в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений», — отметили в генконсульстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

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