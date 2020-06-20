Около 180 населенных пунктов на Украине остались без энергоснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 (время совпадает с мск.) 20 июня, в результате осложнения погодных условий, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: в Черниговской — 101, Киевской — 49, Сумской — 23 и Житомирской – 6», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на устранение неполадок уже направлены соответствующие бригады. За минувшие сутки порывами ветра были повалены 22 дерева, частично повреждены крыши 24 жилых домов и навеса стадиона. Жертв и пострадавших нет.