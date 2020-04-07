Около 1,7 тыс. человек в Москве проходят лечение от коронавируса на дому. Об этом во вторник, 7 апреля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Как мы видим, далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже 1,7 тыс. человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке», ― цитирует ее «Интерфакс».

Также Ракова подчеркнула, что врачи в столице находятся в круглосуточном доступе для консультаций пациентов. Кроме того, заммэра добавила, что медики суммарно провели более 7 тыс. консультаций удаленно.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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