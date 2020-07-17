Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю, сообщает служба поддержки компании.

Ранее компания Twitter предупредила, что в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней. При этом компания не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены.

“Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов. Злоумышленники смогли установить контроль над небольшим количеством этих учетных записей и затем отправляли с них твиты”, — говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.

Отмечается, что специалисты компании работают с пострадавшими от хакерских атак владельцами аккаунтов и будут продолжать заниматься расследованием в течение нескольких дней. В Twitter хотят установить, смогли ли хакеры получить доступ к “не подлежащей разглашению” информации.

Компания подчеркнула также, что на время проведения расследования загрузка данных Twitter по-прежнему приостановлена.

В число пострадавших от взлома в среду попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.