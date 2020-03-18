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Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев перед заседанием ЦИК в среду сообщил о завершении приема заявок на вступление во всероссийский корпус «Волонтеры конституции», около 114 тыс. россиян изъявили желание вступить в него.

«Сегодня мы завершаем регистрацию во всероссийской корпус «Волонтеры конституции». На сегодняшний день мы не просто выполнили обещание собрать стотысячный корпус людей, но мы его перевыполнили, потому что у нас 114 тыс. человек записалось во всероссийской общественный корпус», — сказал Метелев.

Он напомнил, что волонтеры будут помогать ЦИК вести информационно-разъяснительную работу.

«В 3,5 тыс. точках по всей стране во всех регионах России у нас будут установлены информационные стенды, на которых наши волонтеры в брендированной одежде будут общаться с россиянами, рассказывая им о дне общероссийского голосования, о приложении «Мобильный избиратель», о досрочном голосовании. А также у нас будут разработаны специальные брошюры, которые рассказывают о каждой из поправок, которые предлагаются россиянину для голосования», — отметил Метелев.

По его словам, ассоциация следит за ситуацией с коронавирусом и корректирует с регионами количество информационных точек, чтобы они находились в безопасной зоне.

«Также мы в ближайшие полтора дня подготовим образовательный курс. И у нас примерно через неделю все 114 тыс. человек будут обучены, во всех регионах пройдет очное обучение — с ребятами проведут профильные тренинги. Мы также проработали, чтобы все волонтеры были оснащены… [чтобы были] перчатки, антисептики», — уточнил Метелев.

Центризбирком 21 февраля подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании всероссийского общественного корпуса "Волонтеры конституции".

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