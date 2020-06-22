Пользователей твиттера возмутили слова грузинского журналиста Георгия Габунии, в очередной раз оскорбившего Владимира Путина.

Многие предположили, что резкими высказываниями о российском президенте Габуния захотел снова напомнить о себе.

«Видать иначе <…> не может привлечь к себе внимание», — написал @bysironi.

«Оклады отрабатывает», — отметил @kuprienkovg.

«Похоже деньги закончились… Немного же ему хозяева из-за океана платят», — согласилась @mlv_49.

«Все вернется бумерангом», — сказал @Saxina64.

«Ну что, пусть гордится этим, если больше нечем», — добавил @stardoz2.

«Это от бессилия. Обычно так поступают проигравшие.<…>. Ни гнева, ни гордости, ни ненависти. Просто брезгливость», — заключил @Mishkays.

В прошлом году Габуния в эфире «Рустави-2» оскорбил Путина и его покойных родителей, использовав в отношении российского лидера нецензурную лексику. Тогда зрители телеканала устроили протесты и потребовали наказать журналиста. Чуть позже у компании сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.