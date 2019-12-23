Новый сервис, запущенный онлайн-кинотеатром Okko, позволяет смотреть на экране мобильного телефона кино и шоу, снятые в набирающем популярность вертикальном формате. Цифровая платформа Okko.Move доступна с мобильных устройств по адресу move.okko.tv.

По словам управляющего директора видеоэкосистемы Okko Яны Бардинцевой, основной аудиторией Okko.Move являются зрители в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах, причем именно в вертикальном формате

«Мы создали платформу, которая позволяет зрителям с максимальным удобством смотреть вертикальные видео. При этом Okko сохраняет свое главное преимущество — в нашем сервисе не будет рекламы, даже если речь идет о контенте, который предлагается бесплатно», — пояснила она.

В библиотеке Okko.Move будут представлены как оптимизированные версии фильмов и сериалов, так и контент, созданный при поддержке Okko Studios специально для сервиса. Уже сейчас на платформе, работающей в тестовом режиме, доступны такие вертикальные фильмы, как «Форс-Мажор», «За кулисами», «Грецкий орешек», «Мама навсегда», а также сериалы — «Пинокио», «Любовь по проводу и без», «MAKAR», «Доставка».

«Благодаря Okko.Move самый интересный контент, оптимизированный для просмотра на мобильных устройствах, будет доступен всем желающим. Новые серии будут выходить каждую неделю: уже сейчас отснято более 50 эпизодов веб-сериалов! И мы не планируем на этом останавливаться», — подчеркнула генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

Первые три месяца сервис Okko.Move будет доступен бесплатно.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов с ежемесячной аудиторией 2,8 млн человек — начал работу в 2011 году и на сегодняшний день представлен на Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). В коллекции сервиса порядка 43 тысяч единиц популярного контента как от американских студий, так и от ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов. Одной из особенностей онлайн-кинотеатра является то, что в Okko полностью отсутствует реклама.

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