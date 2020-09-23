Телеведущую Елену Малышеву, которая назвала критиков карантинных мер «дебилами», заметили в общественном месте без маски. Видеодоказательство на своем YouTube-канале опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

В ролике ведущая программы «Жить здорово!» заходит в здание Курского вокзала в сопровождении двух помощников. Ни у одного из них на лице нет медицинской маски, несмотря на то, что правила пользования общественным транспортом обязывают пассажиров носить средства индивидуальной защиты. Малышева, не обращая внимание на то, что ее снимают, спокойно проходит к пункту досмотра и ставит вещи на ленту.

Пользователи Сети припомнили телеведущей, что она ратует за соблюдение ограничительных мер.

Так, в конце августа во время прямого эфира в Instagram Малышева публично назвала противников карантина в России «дебилами».

Медик резко высказалась, отвечая на вопрос о раннем введении режима самоизоляции в столице. Она пояснила, что московские власти не могли спрогнозировать ситуацию, поэтому решили перестраховаться. Поэтому те, кто «этого не понимают», — «дебилы», отметила телеведущая.

«Мадам охренела совсем, что 3а двоиные стандарты?» — гневно отреагировала на ситуацию пользовательница под ником la ella.

«Ей можно, она вирус хвалила», — ехидно заметил Элсо.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль раскритиковал россиян за беспечное отношение к масочному режиму. Он заявил, что граждане РФ «живут на авось».