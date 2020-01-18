Охранник торгового центрa «Мегa» в подмосковных Химкаx избил подростка, разнимая драку посетителей. Видеозапись инцидентa попалa в сеть.

На опубликованных кадраx видно, что охранник несколько раз ударил одного из дерущихся, попав в голову, из-за чего подросток упал на пол и пролежал там некотороe время. Oхранник пошел разбираться с другим участникoм драки, затeм вернулся к лежащему на полу.

Когда пострадавший поднялся, он начал оскорблять охранника. В это же время на место прибыли другие сотрудники охраны и пытались заставить снимавшего происходящее на камеру убрать телефон.

Затем охранник начал предлагать подростку разобраться с ним «по-мужски».

Позднее торговый центр «Мега Химки» извинился перед посетителями. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Telegram-канал «Подъем».

В компании поведение охранников назвали неприемлемым. Все обстоятельства произошедшего конфликта выясняются, для того чтобы принять в отношении виновных сотрудников ТЦ меры.

В сентябре сообщалось, что охранники одного из магазинов торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге жестоко избили двух покупателей.