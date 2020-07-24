Сотрудник охраны 15-й московской горбольницы напал на водителя кареты скорой помощи, который вместе с бригадой врачей привез пациента.

Как сообщает канал Life Shot, врачи привезли для госпитализации пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Пока медики оформляли больного в регистратуре, водитель спецтранспорта ожидал их возвращения в машине. По какой-то причине охране не понравился ни водитель, ни место, где он припарковался, и молодчики в очень грубой форме пытались "разобраться" с шофером.

Водитель снял нападение на камеру мобильного телефона (мы не можем опубликовать ролик из-за обилия ненормативной лексики). В ролике отчетливо видно, как неадекватный охранник нецензурно выражается, требует от мужчины "выйти, если ты мужик", пытается пролезть к кабину. В какой-то момент, когда водитель неосмотрительно опускает стекло, он просовывает руку и отпирает дверь, после чего набрасывается на шофера.

"Тебя на второй этаж отправить? Или на третий?" — орет охранник.

Под угрозой избиения водитель соглашается уехать.

Mash сообщает, что шофер зафиксировал побои и написал заявление в полицию.

"Охранник Хизир (на видео) говорит, что водитель нарушил правило парковки и встал сразу под двумя запрещающими знаками", — передает канал.