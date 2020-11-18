Офис – это не просто помещение, где осуществляют свою деятельность сотрудники организации, которые, естественно, хотят чувствовать себя в безопасности. В стенах офиса могут храниться сведения, представляющие интерес для недобросовестных конкурентов, а также дорогостоящая техника и денежные средства предприятия. Известно, что преступления против собственности по-прежнему составляют подавляющую часть от всех общественно опасных деяний, поэтому руководителям не следует забывать о безопасности офиса, находящихся в нем материальных ценностей и работающих в здании людей. Решение проблемы очевидно – защититься от вторжения злоумышленников можно с помощью охранной сигнализации в офис киев. На сегодняшний день существуют различные варианты сигнализаций, отвечающие разным требованиям и задачам. Так, система охраны офиса, расположенного в крупном торговом центре, и сигнализация самостоятельного здания будут иметь существенные различия.

Существуют следующие разновидности сигнализации:

Комплект, не предусматривающий gsm-оповещение, представляет собой датчики, фиксирующие движение, а также реагирующие на отворение окон и дверей. В случае возникновения угрозы безопасности помещения срабатывает сирена, на которую соответствующим образом отреагирует охранник. Такой вариант может подойти, если офис расположен в центре города или на людных улицах, где сторож точно не останется без подмоги, а камеры видеонаблюдения зафиксируют злоумышленников.

Комплект с gsm-оповещением включает в себя аналогичные датчики, реагирующие на открытие и движение, но в случае тревоги сигнал передается уже непосредственно установленным лицам.

Специализированный комплект сигнализации подключается к пульту организации, уполномоченной осуществлять охранную деятельность, и в случае срабатывания датчиков сотрудники охраны выезжают по адресу. Такой вид сигнализации наиболее актуален в помещениях, расположенных далеко от города, где, вероятнее всего, при незаконном проникновении на территорию злоумышленниками, охраннику будет сложно обойтись без помощи специализированной бригады.

Комплект, включающий в себя датчики, подключенные к охранному пульту центра, в котором расположен офис – в случае срабатывания датчиков разрешением ситуации будет заниматься именно служба охраны данного бизнес-центра.

Установка сигнализации – не самое затратное мероприятие, однако его проведение может оградить офис и его сотрудников от массы неприятностей и финансовых потерь.