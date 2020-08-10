Охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин, трансляцию вел сайт Белого дома.

Трамп делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, что-то шепнувший ему на ухо. После этого президент в сопровождении охраны покинул помещение.

BREAKING: Donald Trump has been escorted out of a press briefing by a Secret Service agent after a shooting outside the White House. Read more here: https://t.co/kcTNj2qZul pic.twitter.com/Hbu9wIE6sF — SkyNews (@SkyNews) August 10, 2020

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Журналисты пресс-пула Трампа сообщили, что за дверями зала для брифингов они видели полицейских.

Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки, но не являются беспрецедентными.