В Сети рассекретили блогера, призывавшего к ликвидации российского журналиста Семена Пегова. Оказалось, что он живет в Москве, является выпускником РУДН и играет в КВН. Речь идёт об авторе телеграм-канала «Девичья башня».

Ранее он угрожал журналисту Сёмену Пегову, который освещает конфликт в Карабахе. Военкор сейчас находится в Гадруте — на передовой. Оттуда он сообщил о блокировании турецкого спецназа, передаёт «Царьград».

Автор «Девичьей башни» недавно заявил, что надеется, что Пегова уничтожат. За военкора вступилась певица Юлия Чичерина. Другие пользователи также не остались в стороне. Они узнали, кто угрожает Пегову. Это выпускник РУДН и заядлый кавээнщик, он работает конферансье и ведущим праздников.

«Думаем, компетентным людям следует подумать о наличии у него разрешительных документов на жительство и работу в России, да и, в целом, есть о чём тут задуматься с азербайджанской диаспорой», — пишут в соцсетях.

Комментаторы также предположили, что иностранец, агрессивно настроенный против русских, «уже сидит в обезьяннике аэропорта Домодедово, дожидаясь рейса в Баку».

Ранее «Рамблер» сообщал, что военкор Пегов узнал о планах Киева атаковать ДНР и ЛНР в случае вмешательства России в белорусский кризис.