Перемена власти в Белоруссии может обернуться большими проблемами для жителей этой страны. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал актер и сценарист Иван Охлобыстин.

«Смена Лукашенко повлечет за собой гигантские проблемы. По большому счету те, кто провоцирует цветные революции, не заботятся о жителях стран, в которых они их провоцируют. Втягивают их в конфликт, а потом отходят от него, оставляя страну в разрухе», — сказал он.

К числу главных заслуг действующего белорусского президента актер отнес сохранение сельского хозяйства. Между тем Охлобыстин признал, что Лукашенко действовал излишне жестко.

«Он крепко поддушил народ — сажали ни за что, перегибали на местах, но сельское хозяйство сохранил? Живут небогато, но при этом за последнее время многие отстроились. В Белоруссии сохранилась хорошая часть Советского Союза. Я не могу поддерживать или отторгать Лукашенко. Могу только сопереживать и надеяться, что не будет крови», — добавил собеседник издания.

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