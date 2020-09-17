Актер Иван Охлобыстин написал в соцсетях пост, посвященный националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, который был найден мертвым в СИЗО. Об этом сообщает URA.RU.

Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело 36-летнего Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3, где он ждал пересылку в Москву.

Охлобыстин на своей странице в соцсети попрощался с Марцинкевичем, опубликовав его фотографию.

«Прощай друг», — написал актер.

Ранее СМИ сообщили, что по предварительной версии Тесак покончил жизнь самоубийством, а в распоряжении правоохранителей имеется якобы предсмертная записка с просьбой передать его личные вещи гражданской жене.