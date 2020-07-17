Ученые таким гостям не рады.

В последние годы в нижнем течении Волги находили гигантских моллюсков – беззубок. Ученые выяснили, что эти пресноводные попали туда из Китая, пишет ТАСС.

«Местные ученые комментировали, что это изменения климата, местные виды выросли и так далее. Но местные виды никогда не вырастают до 20-25 см, и было понятно, что это видимо, инвазия. Проводилась расшифровка генетических последовательностей этих моллюсков, и неожиданно оказалось, что это виды, характерные для рек Китая», – рассказал директор центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Иван Болотов.

Фото: Joel Berglund

Ученые также выяснили, что в Волге обитают два вида беззубок. Их между собой можно отличить только генетически. Один из них характерен для реки Янцзы, а второй обитает в реке Сунгари, притоке Амура. Из этих рек в 1960-70-е годы переселяли молодь рыбы в водоемы Казахстана и некоторых республик СССР. Рыб при переселении на паразитов не проверяли, и, видимо, вместе с ними в реки Казахстана попали моллюски. Там они адаптировались, а в 2000-х годах вместе с посадочным материалом из Казахстана попали в российские реки: Енисей, Обь и Волгу.

В Енисее и Оби беззубки обитают лишь в нескольких местах, а на Волге они попали в благоприятную среду. Сейчас в ряде мест в нижней части Волги численность беззубок составляет от 20 до 30% от общего числа моллюсков, которые там обитают. Они могут вытеснять местных моллюсков и насекомых, которые служат кормовой базой для рыб. Кроме этого, личинки беззубок паразитируют на местных рыбах.

Убрать беззубок-пришельцев практически невозможно, так как они уже встроились в экосистему. По словам ученых, единственное и самое важное сейчас – не допустить попадание беззубок в другие реки России.