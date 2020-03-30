Меры по ограничению передвижения граждан в Москве были согласованы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, любой глава региона РФ в подобной ситуации находится в постоянной координации с федеральными властями и тем более с главой государства. Тем более Сергей Семенович (Собянин) возглавляет одно из подразделений по борьбе с коронавирусом», — сказал он.

Песков отказался «предвосхищать» появление аналогичных мер в регионах, однако призвал всех серьезно относиться к сложившейся ситуации.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. С 31 марта режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области. Ввод аналогичных мер обсуждается в Башкирии.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

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По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались.