Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Вопрос нужно ставить по-другому, считают ученые. Сколько часов в день нужно есть, а сколько — голодать?

Ограниченное по времени питание становится популярным способом снижения веса. Его суть заключается в том, что ежедневно в течение определенного времени человек может есть, что хочет, далее следует период воздержания от приема пищи.

От более известного интервального голодания эту диету отличает возможность употребления любого количества еды в течение разрешенного периода времени.

Согласно новому исследованию, опубликованному учеными из Университета Иллинойса в Чикаго (США), две диеты, предписывающие голодание днем, могут быть эффективны для снижения веса.

В исследовании сообщается о результатах клинического эксперимента, в котором сравнивалась 4-часовая диета с ограничением по времени и 6-часовая диета с ограничением по времени, были также участники из контрольной группы.

«Это первое клиническое исследование с участием людей, в котором сравнивается влияние двух популярных форм ограниченного во времени питания на массу тела и факторы сердечно-сосудистого риска», — сказала ведущий автор статьи, профессор Криста Варади.

Участников 4-часовой группы с ограниченным по времени питанием просили есть в промежутке только между 13 и 17 часами вечера; участников 6-часовой группы с ограниченным по времени питанием просили — только между 13 и 19 часами вечера. В остальное время предписывалось голодание.

В обеих исследуемых группах участникам разрешалось есть все, что они хотели, в течение 4-часового или 6-часового периода приема пищи. В часы голодания они могли пить только воду или напитки без калорий. В контрольной группе участникам было предложено оценивать свой вес, но не изменять рацион или уровень физической активности.

В течение 10 недель проводился контроль веса, лабораторная оценка резистентности к инсулину, липидного спектра, окислительного стресса и маркеров воспаления, измерялось артериальное давление.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Metabolism, продемонстрировали, что участники обеих групп ежедневного голодания съедали примерно на 550 калорий в день меньше, просто придерживаясь графика. Кроме того, они потеряли около 3% своей массы тела.

Исследователи также обнаружили, что уровни резистентности к инсулину и окислительного стресса были меньше среди участников в группах с ограничением по времени питания по сравнению с контрольной группой. Влияния диеты на артериальное давление, показатели липидного профиля не обнаружено.

При межгрупповом сравнении участников, ограничивших питание по времени, не выявлено значительных различий в потере веса или факторах сердечно-сосудистого риска.

Ученые пришли к выводу, что ограниченное по времени питание может быть удачным вариантом для людей, которые стремятся похудеть, но не хотят считать калории.

Необходимы дальнейшие исследования для установления оптимального периода голодания.

doi.org/10.1016/j.cmet.2020.06.018