Жить в России становится все хуже и труднее. По итогам II квартала 2020 года отечественная экономика сократилась почти на 10%. Это рекордное падение доходов населения за последние три десятилетия: серьезнее жизнь россиян ухудшалась только в 1992 году — после развала Советского Союза, и в 1998 году на волне дефолта. Однако если перипетии былого уже пережиты и практически забыты, то нынешние экономические обстоятельства могут привнести в историю России самые незабываемые, неприятные и резонансные последствия.

Скорбные перспективы развития отечественной экономики представлены в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности». По итогам II квартала российская экономика упала на 9,6%. Всему виной ограничение производственной деятельности — если первые три месяца года страна еще старалась набирать обороты, и рост экономики прогнозировался на уровне в 1-2%, то начиная с весны финансового спада уже было невозможно избежать: в апреле экономика рухнула на 12%, в мае — почти на 11%, а в июне — на 6,4%. Главная причина обрушения на поверхности: экономическая деятельность, по сути, была остановлена пандемией и режимом самоизоляции. Хотя ранее министр экономического развития Максим Решетников утверждал, что во втором полугодии прогнозируется небольшой «отскок», рассчитываться на рекордные показатели не стоит: по оценкам Минэкономразвития, в III квартале российское ВВП недосчитается 6,3%, а в IV квартале упадет еще на 5,2%.

«Необходимо заметить, что подобная трагическая для отечественной экономики история наблюдалась более четверти века назад, — отмечает доктор экономических наук Игорь Николаев. — После прекращения существования СССР, в 1992 году отечественный ВВП моментально сократился на 14,5%. Еще один показательный период, когда российская экономика падала безысходно и решительно, мы наблюдали в 2008-2009 годах. Обвал был обусловлен мировыми финансовыми проблемами, только отчасти связанными с российской экономической действительностью. Теперь же, по-сути, мы наступаем на собственные грабли», — полагает эксперт.

В 1998 году, напоминает главы ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, падение ВВП составило 5,35%, но уже в 1999 году был рост 6,35%. «Восстановление экономики шло легко. Сказалась прошедшая девальвация рубля и сильная недозагрузка основных фондов. Для увеличения производства не нужно было вкладывать серьезные инвестиции. Однако сейчас ситуация другая. Если будет вторая волна пандемии, то новый провал будет глубже первого».

По мнению Николаева, при столкновении с предыдущими кризисными ситуациями российская экономика обладала определенным потенциалом, рассчитывая на который можно было восстановиться в самые оперативные периоды времени. В настоящее время главной прискорбной составляющей служит сокращение спроса со стороны потребительского сектора, который сократился в среднем на 30%. «Если раньше люди копили деньги в «чулках», то теперь подобных сбережений попросту не осталось», — считает экономист.

«За время самоизоляции сфера развлечений потеряла 70-80%. Ресторанный бизнес понес убытки от 60% до 100%, строительный сектор, в зависимости от региона и типа стройки, потерял от 20% до 60%. Бизнес перевозок зафиксировал снижение до 30%. Экономика России в целом просела на 20-25% к аналогичному периоду прошлого года», — отмечает Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам». По его словам, старшие поколения, пережившие кризисы 90-х, сохраняли средства на будущее. В настоящее время молодежь деньги не копит, поскольку понимает, что расстаться со сбережениями можно будет практически моментально, если последует второй удар коронавируса ос всеми вытекающими: падение доходов, лишение зарплаты, увольнение с работы…

В подобной ситуации экономисты уже начинают советовать «жить со своего огорода». «Россию ждет серьезный обвал экономики — 10% ВВП по итогам этого года нашей стране обеспечен. Нефть рискует упасть до $35, а доллар влететь к 80 рублям. Россиянам снова придется надеяться только на себя», — считает Николаев.